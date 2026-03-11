Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl Hüls: Vier Jugendliche nach Sachbeschädigung in Fußgängerzone gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend wurde auf der Hülsstraße eine Schaufensterscheibe in der Fußgängerzone beschädigt.

Eine Zeugin hielt sich gegenüber eines dortigen Schuhgeschäftes auf, als sie gegen 19:45 Uhr einige Knallgeräusche hörte. Unmittelbar danach sah die Frau eine Gruppe Jugendlicher, welche aus einer angrenzenden Gasse hinauslief. Die Zeugin rief die Polizei und filmte die Gruppe mit ihrem Handy. Sie beobachtete wie diese sich in Richtung Victoriastraße entfernten. Die alarmierte Polizei, konnte die vier Jugendlichen, welche mittlerweile in Richtung Sinsen liefen, fassen und nahm sie mit zur Polizeiwache. In der Fußgängerzone fand die Polizei eine beschädigte Schaufensterscheibe vor.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen, wurden die drei 15-Jährigen und der 17-Jährige, alle aus Marl, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

