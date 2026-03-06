Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Renitenter Ladendieb

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026, gegen 17:15 Uhr) wurde ein 34-Jähriger in einem Supermarkt in der Bruchwiesenstraße dabei beobachtet, wie er versuchte Waren zu stehlen. Zwei Angestellte des Supermarktes stellten ihn zu Rede, woraufhin der Mann versuchte zu flüchten. Die Angestellten konnten ihn daran hindern, allerdings wehrte sich der Täter dagegen. Von den Polizeikräften wurde der Tatverdächtige gefesselt und sein Rucksack nach Beweismitten durchsucht. Darin befand sich u.a. auch ein Taschenmesser, weswegen der 34-Jährige sich nun wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten muss.

