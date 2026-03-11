Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verkehrsunfall - verletzte Radfahrerin gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 57-jähriger Dorstener mit seinem Auto auf der Clemens-August-Straße. Als er in die Kirchhellener Allee abbiegen wollte, stieß er mit einer Frau zusammen, die auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Autofahrer habe sich um die leicht verletzte Frau kümmern wollen. Noch bevor er einen Rettungswagen verständigen konnte, entfernte sich die unbekannte Frau von der Unfallstelle.

Beschrieben wird sie wie folgt:

- Weiblich - Dunkle Regenbekleidung - Ca. 58 Jahre Deutsch soll die Frau nicht gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrradfahrerin machen können und bittet die unbekannte Frau sich bei der Polizei zu melden.

Hinweis nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell