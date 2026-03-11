Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Verkehrsunfall - verletzte Radfahrerin gesucht
Recklinghausen (ots)
Am Mittwochmorgen fuhr ein 57-jähriger Dorstener mit seinem Auto auf der Clemens-August-Straße. Als er in die Kirchhellener Allee abbiegen wollte, stieß er mit einer Frau zusammen, die auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Autofahrer habe sich um die leicht verletzte Frau kümmern wollen. Noch bevor er einen Rettungswagen verständigen konnte, entfernte sich die unbekannte Frau von der Unfallstelle.
Beschrieben wird sie wie folgt:
- Weiblich - Dunkle Regenbekleidung - Ca. 58 Jahre Deutsch soll die Frau nicht gesprochen haben.
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Fahrradfahrerin machen können und bittet die unbekannte Frau sich bei der Polizei zu melden.
Hinweis nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell