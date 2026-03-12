PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Gelsenkirchen/Oberhausen: Weiterer Meilenstein für neue Liegenschaft der Polizei NRW

Recklinghausen (ots)

Nachdem Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen den Mietvertrag für eine neue Zentrale Polizeiliche Liegenschaft und ein Regionales Trainingszentrum mit den Investorenfirmen JBR und Ten Brinke unterzeichnet hatte, geht das Bauvorhaben jetzt in die nächste Phase. In der Ratssitzung der Stadt Recklinghausen wurden am 09.03.2026 die Verfahren für den Flächennutzungsplan (FNP) und des Bebauungsplans (B-Plan) abschließend beschlossen. Dieser Beschluss ist die Voraussetzung für das Baugenehmigungsverfahren und die Erteilung der einzelnen Baugenehmigungen.

"Neu, modern und fortschrittlich - mit Mitteln des Landes NRW und nach Genehmigung des Ministeriums des Innern wurde in die Zukunft der Polizei in unserer Region investiert. Durch den aktuellen Ratsbeschluss ist ein weiterer Meilenstein für den Beginn der praktischen Umsetzung geschafft" beschreibt die Polizeipräsidentin den Fortschritt. Sie stellte fest, dass für den reibungslosen und zügigen Fortgang der Abläufe die Stadt Recklinghausen, die Investoren und die Planer im Polizeipräsidium an einem Strang gezogen haben.

"Mit dieser Entwicklung liegen wir im Zeitplan und kommen dem Regionalen Trainingszentrum für ein realistisches und hochmodernes Training ein gutes Stück näher" so Zurhausen. "Dort werden zukünftig auch die Mitarbeitenden der Polizeipräsidien Gelsenkirchen und Oberhausen trainieren können."

In Kürze sind die ersten Arbeiten der SDTB Projekt Recklinghausen GmbH aus Bocholt zur Vorbereitung des Grundstücks geplant.

Das Gelände für das geplante Projekt befindet sich am Westring in Recklinghausen und umfasst 50.000 m². Es soll unter anderem die derzeitig genutzte und in die Jahre gekommene Liegenschaft am Beisinger Weg ersetzen. Neben dem Regionalen Trainingszentrum werden auf dem Gelände Dienststellen der Polizei Recklinghausen untergebracht. So werden die Hundertschaft, verschiedene Kommissariate, Sachgebiete und die Fahrzeugwerkstatt eine neue Wirkungsstätte finden. Zudem sind Parkmöglichkeiten für Dienstfahrzeuge und die Fahrzeuge der Mitarbeitenden vorgesehen. Durch die zentrale Lage und die gute Autobahnanbindung ist das Zentrum auch für die Nachbarbehörden gut erreichbar. So können Trainings effizient und zeitsparend erfolgen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Ramona Hörst
Telefon: 02361/55-1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

