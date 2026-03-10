Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl einer Antenne von einem Traktor - Zeugen gesucht

Dreitzsch (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 08.03.2026 bis 09.03.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter eine GPS-Antenne von einem Traktor, der auf einem Firmengelände "An der Kreisstraße" in der Ortschaft Dreitzsch abgestellt war.

Der Wert der Antenne liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0059641/2026 an die Polizeiinspektion Schleiz (Tel.: 03663 4310).

