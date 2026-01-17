Feuerwehr Dörentrup

FW Dörentrup: Jahresbericht 2025 - Rückblick auf ein einsatz- und ereignisreiches Jahr der Feuerwehr Dörentrup

Dörentrup (ots)

Am Freitag, den 16. Januar 2026, fand im neuen Feuerwehrgerätehaus der Einheit Wendlinghausen die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Dörentrup statt. Der Leiter der Feuerwehr, Christoph Ungermann, begrüßte die anwesenden Kameradinnen und Kameraden sowie die geladenen Gäste und gab einen umfassenden Rückblick auf das Jahr 2025. Neben dem Einsatzgeschehen prägten zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten das Feuerwehrjahr. Die Feuerwehr Dörentrup betreute unter anderem den Messestand des Lippischen Feuerwehrverbandes auf der Messe "Haus, Garten, Touristik, Hochzeit, Gesund + Fit" in Bad Salzuflen. Zudem nahm sie an Leistungsbewertungen in Detmold sowie am Kreisverbandsfest des Lippischen Feuerwehrverbandes in Detmold- Pivitsheide teil. Weitere Höhepunkte waren der Familientag der Feuerwehr Dörentrup, die Verlosung eines Kamishibai-Erzähltheaters, das Jubiläum "150 Jahre Lippischer Feuerwehrverband" sowie die Begleitung von Fackelumzügen und des Weihnachtsmarktes in Dörentrup. Im Bereich der Ausstattung konnten im Jahr 2025 wichtige Investitionen realisiert werden. Hervorzuheben sind der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wendlinghausen sowie die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Einsatzkräfte. Die personelle Stärke der Feuerwehr Dörentrup entwickelte sich insgesamt positiv. Zum Jahresende zählte die Feuerwehr 87 aktive Kameradinnen und Kameraden (Vorjahr: 81). In der Alters- und Ehrenabteilung engagierten sich 20 Kameraden (Vorjahr: 21). Die Jugendfeuerwehr umfasste 26 Mitglieder (Vorjahr: 29) und bleibt damit ein wichtiger Grundpfeiler für die Nachwuchsgewinnung. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 82 Einsätze abgearbeitet, bei denen 3.466 Einsatzstunden geleistet wurden. Das Einsatzspektrum umfasste 19 Brandeinsätze, 52 technische Hilfeleistungen, sechs Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen sowie fünf sonstige Einsätze. Insgesamt handelte es sich bei elf Alarmierungen um Fehlalarme. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Gesamtzahl der Einsätze deutlich zurück, die geleisteten Einsatzstunden dagegen steigen stark an. Besonders fordernd waren mehrere Großschadenslagen, darunter ein Wohnungsbrand (FEU 3) am 10. März, zwei Industriebrände bei einem Verwertungsbetrieb (FEU 4) am 5. Mai und am 10. Oktober, ein Wohnhaus- und Garagenbrand (FEU 3) am 17. September sowie ein Dachstuhlbrand nach Explosion (FEU 4 MIG) am 22. November 2025. Die Aus- und Fortbildung hatte auch im vergangenen Jahr einen hohen Stellenwert. Die Truppmann-Ausbildung Stufe A wurde auf Standortebene durchgeführt. Darüber hinaus nahmen zahlreiche Kameradinnen und Kameraden an Modulen des LSO-Ausbildungsverbandes sowie an Lehrgängen und Seminaren auf Kreis- und Landesebene teil, darunter Ausbildungen für Truppführer, Maschinisten, Gruppenführer, Zugführer und Führungskräfte. Insgesamt stellt die Feuerwehr Dörentrup elf Ausbilder in der Ausbildungsgemeinschaft LSO sowie fünf Ausbilder auf Kreisebene. Ergänzt wurde das Ausbildungsjahr durch mehrere Sonderveranstaltungen. So nahmen am 12. April elf Kameradinnen und Kameraden an einem Tagesseminar zum Thema "Holz unter Spannung - Umgang mit der Motorsäge" teil. Am 10. Mai beteiligte sich die Feuerwehr Dörentrup mit vier Gruppen an der Leistungsbewertung der Feuerwehren des Kreises Lippe in Detmold. Beim Mot-Marsch Lippe am 1. November erreichte die ELW-Besatzung einen hervorragenden dritten Platz. Am 13. Dezember absolvierten 18 Kameradinnen und Kameraden sowie zwei Zuschauer ein Atemschutz-Training in der Rescue Arena der Firma Koppenhagen in Aerzen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Jahreshauptversammlung waren Ehrungen und Beförderungen. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden wurden für ihre Leistungen befördert, darunter bis zum Brandinspektor und Oberbrandinspektor. Zudem wurde Stefan Begemann erneut zum Einheitsführer der Einheit Bega ernannt. Für langjährigen aktiven Feuerwehrdienst wurden mehrere Kameradinnen und Kameraden mit dem Feuerwehr- Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre) und Gold (35 Jahre) ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt Martin Kropp aus der Ehrenabteilung mit der Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren für 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. In seinem Schlusswort dankte der Leiter der Feuerwehr dem Rat und der Gemeindeverwaltung Dörentrup für die vertrauensvolle Zusammenarbeit! Ebenso sprach er allen Spendern seinen Dank aus, die die Arbeit der Feuerwehr und insbesondere der Jugendfeuerwehr unterstützen. Ein ganz besonderer Dank galt den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Dörentrup sowie deren Familien und Angehörigen für den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft.

Original-Content von: Feuerwehr Dörentrup, übermittelt durch news aktuell