Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, dem 08.03.2026, gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Straße "Am Steiger" in Saalfeld gerufen. Der 21-jährige Fahrer eines Pkw verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum.

Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

