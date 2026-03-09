Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen - 126 km/h bei erlaubten 70 km/h
Saalfeld (ots)
Am Sonntag, dem 08.03.2026, führte die Polizei zwischen 10:00 und 19:30 Uhr auf der B281, auf Höhe der Kreuzung Pößnecker Straße, Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden 1.645 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 427 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h beziehungsweise 60 km/h für Lkw.
Der schnellste festgestellte Fahrer war mit einem Pkw samt Anhänger mit 126 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.
