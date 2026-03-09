PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag kam es im Saale-Orla-Kreis erneut zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Gegen 16:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über den Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der B2 bei Mittelpöllnitz. Umgehend rückten Rettungskräfte und Polizei zur Unfallstelle aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 76-jähriger Fahrer eines Skoda aus Richtung Gera kommend, die Absicht hatte von der B2 nach links in Richtung Mittelpöllnitz abzubiegen. Dabei übersah er, vermutlich auf Grund der tief stehenden Sonne, den entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer. Der Biker konnte die Kollision nicht mehr verhindern und krachte in die Beifahrerseite des Skoda. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An beiden älteren Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 5000 Euro. Sie mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

