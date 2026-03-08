Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Ortseingangsschild entwendet
Schalkau (ots)
Im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März haben bislang unbekannte Täter ein Ortseingangsschild der Stadt Schalkau abgeschraubt und entwendet. Es handelt sich hierbei um die Tafel, welche am Ortseingang Schalkau aus Richtung Gundelswind kommend angebracht war. Zeugen, welche diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.
