Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ortseingangsschild entwendet

Schalkau (ots)

Im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März haben bislang unbekannte Täter ein Ortseingangsschild der Stadt Schalkau abgeschraubt und entwendet. Es handelt sich hierbei um die Tafel, welche am Ortseingang Schalkau aus Richtung Gundelswind kommend angebracht war. Zeugen, welche diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

