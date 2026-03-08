LPI-SLF: Ortseingangsschild entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots) - Trotz eines hohen Alkoholspiegels entschloss sich am Freitag Abend ein 32-jähriger Mann in sein Auto zu setzen und vom Supermarkt aus nachhause zu fahren. Hierbei fiel dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, woraufhin die Polizei durch Zeugen verständigt wurde. Auf dem Weg nachhause fuhr dieser mehrfach in Schlangenlinien und kollidierte zudem in einer Kurve mit einer Straßenlaterne. ...

