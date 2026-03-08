Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert Pkw geführt und Widerstand geleistet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Trotz eines hohen Alkoholspiegels entschloss sich am Freitag Abend ein 32-jähriger Mann in sein Auto zu setzen und vom Supermarkt aus nachhause zu fahren. Hierbei fiel dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, woraufhin die Polizei durch Zeugen verständigt wurde. Auf dem Weg nachhause fuhr dieser mehrfach in Schlangenlinien und kollidierte zudem in einer Kurve mit einer Straßenlaterne. Statt an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, setzte der Mann seine Fahrt nachhause fort. An seiner Wohnanschrift konnte dieser letztendlich durch die Polizei angetroffen werden, wobei dieser sich unkooperativ verhielt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,64 Promille. Bei der Durchführung der notwendigen Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte der Delinquent die eingesetzten Beamten mehrfach und leistete zudem Widerstand. Da er sich auch weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde dieser anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Auf den Mann warten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

