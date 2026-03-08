PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert Pkw geführt und Widerstand geleistet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Trotz eines hohen Alkoholspiegels entschloss sich am Freitag Abend ein 32-jähriger Mann in sein Auto zu setzen und vom Supermarkt aus nachhause zu fahren. Hierbei fiel dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, woraufhin die Polizei durch Zeugen verständigt wurde. Auf dem Weg nachhause fuhr dieser mehrfach in Schlangenlinien und kollidierte zudem in einer Kurve mit einer Straßenlaterne. Statt an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, setzte der Mann seine Fahrt nachhause fort. An seiner Wohnanschrift konnte dieser letztendlich durch die Polizei angetroffen werden, wobei dieser sich unkooperativ verhielt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,64 Promille. Bei der Durchführung der notwendigen Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte der Delinquent die eingesetzten Beamten mehrfach und leistete zudem Widerstand. Da er sich auch weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde dieser anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Auf den Mann warten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:05

    LPI-SLF: Unfallflucht mit Personenschaden

    Röttersdorf (ots) - Samstagabend liefen drei Personen von Röttersdorf in Richtung Wurzbach, als sie kurz vor Hausnummer 47 plötzlich von einem Motorrad erfasst wurden. Der Kradfahrer kam zu Fall, richtete sein Fahrzeug wieder auf und schob es davon. Wenige Meter weiter legte er das Kraftrad am Fahrbahnrand ab und verließ den Unfallort fußläufig. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Feststellung des ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:00

    LPI-SLF: Fahrzeugbrand

    Saalfeld (ots) - Samstagnachmittag befuhr ein 29-jähriger mit seinem BMW die B281 aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld. Als er ein Stottern des Motors wahrnahm, fuhr er auf einen Parkplatz in der Industriestraße. Nach Öffnen der Motorhaube konnten Flammen im Motorraum festgestellt werden. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten durch eine zufällig hinzukommende männliche Person, brannte der fast 23 Jahre alte Pkw vollständig aus. Es wird von technischem Defekt ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 21:27

    LPI-SLF: Frau wirft mit Gegenständen auf Fahrbahn - Zeugen/Geschädigte gesucht

    Schleiz (ots) - Am 06.03.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Saale-Orla mitgeteilt, dass eine Person aus der Bushaltestelle in der Oschitzer Straße in Schleiz, Höhe des Feuerwehrgebäudes, heraus mit Gegenständen auf die Fahrbahn und auch auf vorbeifahrende Fahrzeuge warf. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten in der Bushaltestelle eine 37-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren