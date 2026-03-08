Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis in Wurzbach unterwegs

Saalfeld (ots)

Wurzbach.

Gleich mehrere Verkehrsdelikte ahndeten Beamte der PI Saale-Orla am Samstag in Wurzbach. Zunächst wurde gegen 10:00 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw Audi kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für den Audi ausgegeben sind. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel bei sich. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Ebenfalls ohne erforderliche Fahrerlaubnis war ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf in Wurzbach unterwegs. Als Beamte ihn um 21:15 Uhr kontrollierten, konnte er mangels Besitzes keinen Führerschein vorzeigen. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell