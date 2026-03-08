PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis in Wurzbach unterwegs

Saalfeld (ots)

Wurzbach.

Gleich mehrere Verkehrsdelikte ahndeten Beamte der PI Saale-Orla am Samstag in Wurzbach. Zunächst wurde gegen 10:00 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw Audi kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für den Audi ausgegeben sind. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel bei sich. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Ebenfalls ohne erforderliche Fahrerlaubnis war ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf in Wurzbach unterwegs. Als Beamte ihn um 21:15 Uhr kontrollierten, konnte er mangels Besitzes keinen Führerschein vorzeigen. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:34

    LPI-SLF: Ortseingangsschild entwendet

    Schalkau (ots) - Im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang März haben bislang unbekannte Täter ein Ortseingangsschild der Stadt Schalkau abgeschraubt und entwendet. Es handelt sich hierbei um die Tafel, welche am Ortseingang Schalkau aus Richtung Gundelswind kommend angebracht war. Zeugen, welche diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:21

    LPI-SLF: Alkoholisiert Pkw geführt und Widerstand geleistet

    Neuhaus am Rennweg (ots) - Trotz eines hohen Alkoholspiegels entschloss sich am Freitag Abend ein 32-jähriger Mann in sein Auto zu setzen und vom Supermarkt aus nachhause zu fahren. Hierbei fiel dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, woraufhin die Polizei durch Zeugen verständigt wurde. Auf dem Weg nachhause fuhr dieser mehrfach in Schlangenlinien und kollidierte zudem in einer Kurve mit einer Straßenlaterne. ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:05

    LPI-SLF: Unfallflucht mit Personenschaden

    Röttersdorf (ots) - Samstagabend liefen drei Personen von Röttersdorf in Richtung Wurzbach, als sie kurz vor Hausnummer 47 plötzlich von einem Motorrad erfasst wurden. Der Kradfahrer kam zu Fall, richtete sein Fahrzeug wieder auf und schob es davon. Wenige Meter weiter legte er das Kraftrad am Fahrbahnrand ab und verließ den Unfallort fußläufig. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben ohne Feststellung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren