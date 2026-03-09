Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer
Schleiz (ots)
Am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, kontrollierten Beamten der PI Saale-Orla, nach einem Zeugenhinweis, in Schleiz in der Burgker Straße den 41-jährigen Radfahrer. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
