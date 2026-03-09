LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer

Sonneberg (ots) - Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, befuhr die 57-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Bettelhecker Straße in Richtung Innenstadt. Hier kollidierte sie aus bisher unbekannter Ursache mit einem abgeparkten PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen ...

