Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer

Schleiz (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr, kontrollierten Beamten der PI Saale-Orla, nach einem Zeugenhinweis, in Schleiz in der Burgker Straße den 41-jährigen Radfahrer. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 09.03.2026 – 09:11

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Sonneberg (ots) - Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, befuhr die 57-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Bettelhecker Straße in Richtung Innenstadt. Hier kollidierte sie aus bisher unbekannter Ursache mit einem abgeparkten PKW. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 03:52

    LPI-SLF: Erneut schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

    Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Sonntag kam es im Saale-Orla-Kreis erneut zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Gegen 16:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über den Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der B2 bei Mittelpöllnitz. Umgehend rückten Rettungskräfte und Polizei zur Unfallstelle aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:33

    LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis in Wurzbach unterwegs

    Saalfeld (ots) - Wurzbach. Gleich mehrere Verkehrsdelikte ahndeten Beamte der PI Saale-Orla am Samstag in Wurzbach. Zunächst wurde gegen 10:00 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw Audi kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für den Audi ausgegeben sind. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte eine geringe Menge ...

    mehr
