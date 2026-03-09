Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermehrte Einbrüche am Wochenende

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt / Saale-Orla-Kreis / Landkreis Sonneberg (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis zum 08.03.2026 wurden der Polizei in allen drei Landkreisen, für die die Landespolizeiinspektion Saalfeld zuständig ist, vermehrt besonders schwere Fälle des Diebstahls gemeldet. Dabei handelte es sich sowohl um versuchte als auch um vollendete Einbrüche in Wohnungen, Einfamilienhäuser und auf Firmengeländen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stehen die Taten zumeist nicht miteinander im Zusammenhang. Dennoch laufen die Taten meist nach dem selben Muster ab. Die Täter verschaffen sich Zugang zu Gebäuden und suchen gezielt nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen. In allen bekannt gewordenen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang unbekannten Täter zu ermittlen.

Sollten Ihnen am Wochenende verdächtige Beobachtungen aufgefallen sein oder bemerken Sie künftig ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrer Nachbarschaft, melden Sie diese bitte umgehend einer Polizeidienststelle. Jede Information kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Die Polizei weist erneut darauf hin, Wohnungen und Häuser beim Verlassen immer vollständig zu verschließen. Offene oder angekippte Fenster stellen eine erhebliche Schwachstelle dar und erleichtern Tätern den Einstieg.

Präventionstipps der Polizei

- Fenster und Türen immer schließen - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Kippstellung vermeiden - angekippte Fenster gelten für Einbrecher als "offen".

- Beleuchtung nutzen - Zeitschaltuhren oder smarte Lampen lassen ein Haus bewohnt wirken.

- Wertsachen nicht offen sichtbar lagern - Schmuck, Bargeld und Technik sicher verwahren.

- Nachbarschaft einbeziehen - gegenseitige Aufmerksamkeit schreckt Täter ab.

- Unbekannte Personen oder Fahrzeuge melden, wenn sie sich verdächtig verhalten.

- Sicherheitsmaßnahmen prüfen - stabile Türen, geprüfte Schlösser, Zusatzsicherungen und ggf. Alarmanlagen erhöhen den Schutz.

- Im Urlaub Nachbarn informieren, damit Post, Mülltonnen oder Beleuchtung nicht auf Abwesenheit hinweisen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell