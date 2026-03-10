PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 09.03.2026, gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt gemeldet, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Zwei Pkw befuhren hintereinander die Schwarzburger Chaussee in Richtung Herbert-Stauch-Straße. Das vorausfahrende Fahrzeug musste verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 74-jährige Fahrerin bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Durch den Zusammenstoß wurde eine 51-jährige Insassin des ersten Fahrzeugs leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

