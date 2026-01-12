Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstag, 08.01.2026 ereignete sich im Zeitraum von 12:00 - 14:00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Bad Sobernheim eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke mit einem geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen der Situation werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

