PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß zwischen Kind und E-Scooter-Fahrer - Zeugenaufruf

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend stieß ein 15-Jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem bislang unbekannten Kind zusammen.

Der 15-Jährige fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg der Grabenstraße. Als aus einer Einfahrt ein Kind herausgelaufen kam, prallten beide zusammen und fielen zu Boden. Der E-Scooter-Fahrer fuhr zunächst weiter. Die Polizei erfuhr erst später von dem Unfallgeschehen. An dem Unfall soll auch ein Kind mit kurzen blonden Haaren beteiligt sein, das Alter wird auf sechs Jahre geschätzt. Der Junge befand sich in Begleitung eines erwachsenen Mannes. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Kind/Begleiter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren