Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß zwischen Kind und E-Scooter-Fahrer - Zeugenaufruf

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend stieß ein 15-Jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem bislang unbekannten Kind zusammen.

Der 15-Jährige fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg der Grabenstraße. Als aus einer Einfahrt ein Kind herausgelaufen kam, prallten beide zusammen und fielen zu Boden. Der E-Scooter-Fahrer fuhr zunächst weiter. Die Polizei erfuhr erst später von dem Unfallgeschehen. An dem Unfall soll auch ein Kind mit kurzen blonden Haaren beteiligt sein, das Alter wird auf sechs Jahre geschätzt. Der Junge befand sich in Begleitung eines erwachsenen Mannes. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Kind/Begleiter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell