POL-RE: Recklinghausen: Gemeinsam für ein Plus an Sicherheit - Polizei Recklinghausen im Einsatz mit der Bundespolizei und dem KOD der Stadt

Recklinghausen: Gemeinsam für ein Plus an Sicherheit - Polizei Recklinghausen im Einsatz mit der Bundespolizei und dem KOD der Stadt

Recklinghausen

ZOB Recklinghausen, Hauptbahnhof und Innenstadt - in diesen Bereichen war der Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) der Recklinghäuser Polizei am Donnerstag zusammen mit dem KOD der Stadt und der Bundespolizei unterwegs. Der Schwerpunkteinsatz fiel auf - viele Menschen erkundigten sich interessiert nach der Maßnahme und begrüßten die starke Präsenz. Die Ziele des Einsatzes waren vielfällig - da sein, als Ansprechpartner für die Menschen in der Stadt, verhindern und ahnden von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die Polizei und ihre Ordnungspartner näher zu den Menschen bringen - als zuverlässige und professionelle Ansprechpartner.

Neben gemeinsamen Präsenzeinsätzen, wie der Maßnahme am Donnerstag, setzt die Polizei Recklinghausen regelmäßig die mobile Wache im Bereich des ZOB ein. Hier können die Bürgerinnen und Bürger direkt das Gespräch mit der Polizei suchen, über Probleme in ihrem Umfeld berichten und falls nötig auch direkt eine Strafanzeige erstatten. Entsprechende Hinweise der Menschen helfen der Polizei, Konzepte für mehr Sicherheit immer wieder anzupassen.

Zusätzlich sind täglich mehrfach Streifenwagen im Bereich der Innenstadt und des ZOB Recklinghausen eingesetzt, um für ein Plus an Sicherheit zu sorgen.

"Sicherheit muss für die Menschen in einer Stadt sichtbar sein. Mir ist auch bewusst, dass es mitunter ein langer Prozess ist, damit die Bürgerinnen und Bürger die Polizei und ihre Ordnungspartner verstärkt wahrnehmen und sich damit dann auch das Sicherheitsgefühl verbessert", so Zurhausen.

Polizei Recklinghausen, Bundespolizei und der KOD der Stadt Recklinghausen waren am Donnerstag gemeinsam zwischen 14 Uhr und 19 Uhr im Einsatz.

Die Bilanz:

- drei Strafverfahren eingeleitet (2x Körperverletzung, 1x Beleidigung) - eine Aufenthaltsermittlung - Personalienfeststellung eines Tatverdächtigen einer Körperverletzung aus der vergangenen Woche - 27x Personalien festgestellt, zwölf Personen durchsucht

