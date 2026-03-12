PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche- Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Marl: Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe an einem Kiosk ein. Gegen 04:50 Uhr stellte ein Zeuge ein lautes Geräusch fest. Als er nachsah, störte er offensichtlich den Täter beim Einstieg in den Kiosk am Lipper Weg. Beschrieben wird der Mann wie folgt:

   - ca. 20 Jahre alt
   - ca. 180 cm
   - normale Statur
   - dunkel gekleidet

Herten:

Ein bislang unbekannter Täter entwendeten am Donnerstag einen Opel Movano an der Kaiserstraße. Das Auto war auf dem Gelände eines Autohauses geparkt. Gegen 03:45 Uhr stahl eine unbekannte Person nicht nur den Opel, sondern auch Kennzeichen, welche an einem anderen Auto des Händlers montiert waren. Die Kennzeichen aus RE- wurden von dem Täter für die Flucht genutzt.

Haltern:

Zwei bislang unbekannte Täterinnen brachen am Donnerstag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, verschafften sich die beiden Frauen Zutritt zu einer Wohnung auf der Rekumer Straße. Durch einen Nachbarn wurden diese beim Verlassen der Wohnung beobachtet. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Wie sie in das Haus kamen, steht noch nicht fest. Eine Beschreibung der beiden Frauen war nicht möglich.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
