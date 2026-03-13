Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend sind mehrere Jugendliche/junge Männer im Bereich des Berliner Platzes aneinandergeraten. Dabei wurden drei Personen durch Stiche leicht verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 13-Jährigen, einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen, alle aus Bottrop.

Nach Angaben der Geschädigten kam es gegen 21:45 Uhr aus einer Nichtigkeit heraus in Höhe eines Supermarktes zu dem Übergriff. Die Geschädigten sollen durch einen jungen Mann/Jugendlichen angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf soll dann eine größere Personengruppe auf die drei zugekommen sein. Mitglieder der Gruppe sollen Messer mitgeführt haben. Im Rahmen der jetzt körperlichen Auseinandersetzung wurden die drei Geschädigten durch Stiche leicht verletzt. Die drei flüchteten bis zum Eintreffen der Polizei. Sie konnten zeitnah durch die Polizei im Bereich des Stadtparks angetroffen werden. Die Verletzungen konnten ambulant behandelt werden.

Der Polizei liegen Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Nach ersten Erkenntnissen sind sich die Beteiligten bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, deren Personalien nicht bereits im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen wurden, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

