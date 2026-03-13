Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Suche nach vermissten Mann- Fahndung mit Foto
Recklinghausen (ots)
Seit Donnerstag (12.03.) wird ein 62-jähriger Recklinghäuser vermisst.
Er verließ sein Zuhause am frühen Abend (17:00 Uhr) und kehrte bis dato nicht zurück. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem Mann.
Das Bild und weitere Angaben finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/197807
Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell