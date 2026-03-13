Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Suche nach vermissten Mann- Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Seit Donnerstag (12.03.) wird ein 62-jähriger Recklinghäuser vermisst.

Er verließ sein Zuhause am frühen Abend (17:00 Uhr) und kehrte bis dato nicht zurück. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem Mann.

Das Bild und weitere Angaben finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/197807

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen kann wird gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell