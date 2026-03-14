Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Vermisste 52-jährige aus Marl -Fahndungserledigung-
Recklinghausen (ots)
Die unter folgendem Link
https://polizei.nrw/fahndung/197837
vermisste 52-jährige Frau aus Marl ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Fahndung kann zurückgenommen werden.
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Olaf Jakob
Telefon: 02361/55-2979
Fax: 02361/ 55 - 2990
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