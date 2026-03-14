POL-RE: Vermisste 52-jährige aus Marl -Fahndungserledigung

Recklinghausen (ots) - Bottrop Auf dem Friedhof an der Hans-Böckler-Straße fand ein Diebstahl an einer dortigen Grabstätte statt. Unbekannte Täter hatten eine Statue aus einem Betonsockel geschlagen und mitgenommen. Die Tat soll sich im Zeitraum von Dienstag, 10.03./13:00 Uhr bis Donnerstag, 12.03./13:00 Uhr ereignet haben. Bei der Beute soll es sich um eine ca. 1m ...

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