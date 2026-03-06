PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - 45 Stahlplatten von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Zwischen Dienstag, 17. Februar 2026, 12:00 Uhr und Dienstag, 3. März 2026, 12:00 Uhr, wurden auf einer Baustelle an der Straße Elbergen 45 massive Stahlplatten (jeweils 6 m × 1,80 m) von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

