Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - 45 Stahlplatten von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht
Emsbüren (ots)
Zwischen Dienstag, 17. Februar 2026, 12:00 Uhr und Dienstag, 3. März 2026, 12:00 Uhr, wurden auf einer Baustelle an der Straße Elbergen 45 massive Stahlplatten (jeweils 6 m × 1,80 m) von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/948550 zu melden.
