Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach Diebstahl an Kirche festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Montag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor von einer Kirche Am Limberg ein Kupfer-Fallrohr gestohlen haben soll. Der 35-Jährige konnte gegen 4 Uhr noch vor Ort erwischt werden, versuchte dann allerdings mit einem Auto zu flüchten. Etwa 200 Meter entfernt stieß er mit einem abgestellten Anhänger zusammen und lief zu Fuß weiter. In einem Garten konnte der Mann schließlich von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Der 35-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Weitere Überprüfungen ergaben unter anderem, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt und die Kennzeichen am Auto gestohlen waren. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Bei ihm konnten auch mutmaßlich Drogen gefunden und sichergestellt werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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