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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junger Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Zwei junge Männer mussten nach einem Streit in der Nacht zu Sonntag mit schweren Verletzungen behandelt werden. Zunächst kam es in einer Kneipe an der Herrenstraße zu einem Streit, in den ein 21-Jähriger aus Herten und ein 22-Jähriger aus Dortmund mit einer größeren Personengruppe geraten war. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen unter Einsatz von gefährlichen Gegenständen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten bereits vier Tatverdächtige als Beteiligte der Auseinandersetzung ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei um 17 - 20 Jährige Jugendliche/Heranwachsende aus dem Ostvest.

Vorgeworfen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Für die weiteren Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: StA Hagemann Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: EKHK Schürmann

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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