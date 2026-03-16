Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl vom Wochenende - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten am Westring aufzubrechen. Ob Beute gemacht wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Tat passierte gegen 2.50 Uhr, nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Personen beteiligt. Während einer im Auto wartete, versuchten drei Täter, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Der Automat wurde dabei massiv beschädigt. Auf Videoaufnahmen sind die Täter grob zu erkennen. Personenbeschreibung: 1) männlich, heller Jogginganzug, helle Sneaker, maskiert 2) männlich, dunkle Hose mit Reflektoren, dunkle Jacke mit Reflektoren, dunkle Sneaker, maskiert 3) männlich, dunkle Hose mit Reflektoren, dunkle Jacke mit Reflektoren, maskiert 4) saß in einem blauen Pkw (Kombi), augenscheinlich männlich

Gladbeck:

In der Nacht auf Montag, gegen 2.45 Uhr, sind drei unbekannte Täter in eine Spielhalle auf der Schwechater Straße eingebrochen. Anschließend machten sie sich an mehreren Spielgeräten zu schaffen, um an das Bargeld zu kommen. Auf Videoaufnahmen sind drei maskierte Täter zu sehen. Eine nähere Beschreibung liegt noch nicht vor.

Herten:

Im Emscherbruch wurde am Wochenende ein Lkw-Auflieger samt Inhalt gestohlen. Die unbekannten Täter müssen den Auflieger gewaltsam von der Zugmaschine abgekoppelt und dann an ein anderes Fahrzeug angehängt haben. Auf dem Auflieger befand sich eine große Menge Aluminiumfolie. Die Tatzeit liegt zwischen dem frühen Samstagmorgen (1 Uhr) und Montagmorgen.

Marl:

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde in eine Kfz-Werkstatt an der Hülsbergstraße eingebrochen und Fahrzeuge gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten ein Tor zum Gelände der Werkstatt auf und warfen dann eine Scheibe - offenbar mit einem Pflasterstein - ein. Aus einem Büro wurden insgesamt drei Fahrzeugschlüssel gestohlen, zwei Autos wurden mitgenommen bzw. weggefahren. Es handelt sich dabei um einen schwarzen 3er BMW und einen grauen VW Passat. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich vier Personen in der Nacht auf Montag, gegen 0.45 Uhr, verdächtig verhalten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Waltrop:

Am frühen Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus an der Weberstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter gingen in den Garten, hebelten von dort eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Nach ersten Angaben wurde Schmuck gestohlen. Die Täter sind vermutlich mit einem schwarzen SUV geflüchtet. Sie Personen wurden wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Winterjacken, Kapuze im Gesicht, normale Staturen.

Die Polizei sucht für all diese Vorfälle Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

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