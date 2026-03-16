Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannte rauben Tasche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bereits am Freitagnachmittag (ca. 16 Uhr) kam es zu einem Raub an der Zechenstraße. Ein 53-Jähriger aus Marl war hier nach eigenen Angaben mit dem Fahrrad unterwegs, als sich ihm vier Unbekannte in den Weg stellten und ihn vom Fahrrad stießen. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Die Täter nahmen eine Geldbörse und eine Tasche mit einer Festplatte an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

Alle vier Tatverdächtigen wurde nahezu identisch beschrieben als 25-30 Jahre alt, 1,70-1,85m groß, kurze Haare an den Seiten sehr kurz (1x braue Haare, 3x schwarze Haare), alle trugen einen Vollbart, kräftige Figur, die Tatverdächtigen waren bekleidet mit blauen Jeanshosen, blauen und schwarzen Sweatjacken, dunklen Sportschuhen, zwei der Tatverdächtigen trugen ein blaues Basecap, einer hatte eine Brille am Kragen befestigt

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

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