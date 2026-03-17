Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Vermisste Jugendliche wieder da

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Recklinghausen (ots)

Die Suche nach der vermissten 16-Jährige aus Datteln hat sich erledigt. Die Jugendliche konnte am Montagabend wohlbehalten von der Polizei angetroffen werden, sie ist wieder zu Hause. Zeugen hatten die 16-Jährige in Datteln gesehen und die Polizei verständigt. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto der Jugendlichen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

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