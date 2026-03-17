Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige mit Fotos gesucht

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Recklinghausen (ots)

Bei der Fahndung nach einer tatverdächtigen Frau bittet die Polizei um Mithilfe. Die Unbekannte steht im Verdacht, in einer Marler Bankfiliale Bargeld abgehoben zu haben. Die EC-Karte wurde zuvor vermutlich in einer Drogerie entwendet.

Hier finden Sie Fotos und weitere Infos: https://polizei.nrw/fahndung/198051

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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