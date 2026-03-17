Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Tatverdächtige mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Fahndung nach einer tatverdächtigen Frau bittet die Polizei um Mithilfe. Die Unbekannte steht im Verdacht, in einer Marler Bankfiliale Bargeld abgehoben zu haben. Die EC-Karte wurde zuvor vermutlich in einer Drogerie entwendet.
Hier finden Sie Fotos und weitere Infos: https://polizei.nrw/fahndung/198051
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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