PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Diebstahl+++Gefährliche Körperverletzung in Verbindung mit Sachbeschädigung und Raub+++Einbruch in Wohnhaus+++Brand in Mehrfamilienhaus+++Verjkehrsunfall+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Diebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring

Tatzeit: Donnerstag, 19.03.2026, 10:00 Uhr - Samstag, 21.03.2026, 17:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter begaben sich zwischen Donnerstag und Samstag auf das Grundstück der Geschädigten. Aus dem Bereich eines Kellerabganges wurden insgesamt 10 Sandsäcke gestohlen. Beobachtungen welche Hinweise auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung-/Raub, Sachbeschädigung

Tatort: 61348 Bad Homburg

Tatzeit: Urseler Straße

Polizeistation Usingen

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61389 Schmitten im Taunus, Forsthausstraße Tatzeit: Sonntag, 22.03.2026, 04:04 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 22.03.2026, wurde gegen 04:04 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Forsthausstraße in Schmitten im Taunus einzubrechen. Hierbei versuchte der Täter eine Glastür mit dem Fuß eines Sonnenschirmständers zu zerstören, was jedoch nicht gelang. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Eine Zeugin beschrieb den Täter als eine ca. 30 Jahre alte, männliche Person, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer hellen Jeans. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Raub

Tatort: 61273 Wehrheim, Bahnhofstraße

Tatzeit: Freitag, 20.03.2026. 22:15 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 20.03.2026, kam es in der Bahnhofstraße in Wehrheim zu einer Raubstraftat. Ein 16 Jahre alter Wehrheimer und ein 15 Jahre alter Usingen wurden aus einer Gruppe von acht Personen heraus angesprochen und unter einem Vorwand von ihren Begleitern separiert. Anschließend schlugen zwei Täter auf diese ein und forderten die Herausgabe der Geldbörsen, aus welchen dann Bargeld und Ausweisdokumente entwendet wurden. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: beide männlich, beide ca. 17-19 Jahre alt, beide ca. 185 cm groß, der eine bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzer Jacke und einer schwarzen Jeans, der andere ebenfalls mit einer Mütze, einer Trainingsjacke, dunkelblauer Jeans und schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas. Nach dem Übergriff entfernte sich die Gruppe in Richtung Töpferstraße. Beide Gruppierungen haben Bezug zu verschiedenen Fußball-Fanlagern. Es besteht die Möglichkeit, dass dies das Motiv des Übergriffs war. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Gleich mehrere Delikte wurden am Freitag, 20.03.2026, 23.45 Uhr vollendet. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bereich der Urseler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Personen im Alter von 19 - 36 Jahren, wobei der eine Teil der Beteiligten einer Familie zuzurechnen ist. Im Rahmen der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen Tritten und Schlägen, sowie einer Sachbeschädigung an einem PKW. Darüber hinaus wurde einem Beteiligten seine mitgeführte Tasche mit Gewalt entrissen. Diese konnte im Nachgang im Rahmen der Anzeigenaufnahme aufgefunden werden und wieder ausgehändigt werden. Die Ursache für den Streit, sowie etwaige Verletzungen der Beteiligten Personen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise welche Aufschluss auf die Art der Beteiligungen sowie den Geschehensablauf geben könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Polizeistation Oberursel

Taschendiebstahl in Steinbach

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Industriestraße Tatzeit: Samstag, 21.03.2026, 11:45 Uhr

Am Samstagmittag beobachteten zunächst zwei unbekannte Täter im Rewe in Steinbach wie der Geschädigte sein Portmonee im Kassenbereich in der hinteren Hosentasche verstaute. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter im Ausgangsbereich des Marktes das Portmonee des Geschädigten gemeinschaftlich und entfernten sich über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 45 Euro.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, schwarze Schuhe, blaue Jeans, blauer Mantel, grauer Schal, weiße Cap, Brille Person 2: weiblich, blonde Haare, schwarze Overknees-Stiefel, blaues Kleid, khakifarbener Mantel, schwarzer Schal, beigefarbene Cap, Brille

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Brandmeldung

Brand eines Mehrparteienhauses in Oberursel

Tatort: 61440 Oberursel, Zimmersmühlenweg Tatzeit: Freitag, 20.03.2026, 17:24 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zum Vollbrand der Dachterrasse eines Mehrparteienhauses im Zimmermühlenweg in Oberursel. Die Feuerwehr Oberursel konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Dachgeschosswohnung brannte indes vollkommen aus. Andere Gebäudeteile sind in Folge der Verrußung nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keinerlei Personen im Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.000,00 Euro. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar.

Polizeistation Königstein

Tatort: Königstein im Taunus, Sonnenhofstraße Tatzeit: Freitag, 20.03.2026, 14.30 Uhr

(pa) Am Freitagnachmittag kam es in der Sonnenhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Fahrrad, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 14.30 Uhr wollte der 17-jährige Fahrradfahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fahren. Der 40-jährgie Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr zeitgleich die Sonnenhofstraße entgegen der Einbahnstraße auf dem Gehweg. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen Fahrer des Mercedes wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird 2650,- Euro geschätzt.

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