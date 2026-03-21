PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Junger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Junger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, Usinger Weg, Bad Homburg v.d.H. Samstag, 21.03.2026, 00:45 Uhr

(han) Am frühen Samstagmorgen wurde ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg tödlich verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß daraufhin gegen einen Bordstein. Im Weiteren überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte mit einer Person, die sich fußläufig im Bereich der Unfallstelle aufhielt. Bei dieser handelt es sich um einen Bekannten des Fahrzeugführers. Die Person wurde dadurch so schwer verletzt, dass diese an der Unfallstelle verstarb. Der Bereich um die Unfallörtlichkeit war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ursachenermittlung hinzugezogen. Weitere Ermittlungen werden bei der Polizeistation in Bad Homburg geführt.

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