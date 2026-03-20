PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Frau bei Unfall mit Streifenwagen verletzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Frau bei Unfall mit Streifenwagen verletzt, Bundesstraße 456 bei Neu-Anspach, Freitag, 20.03.2026, 18 Uhr

(da)Am Freitagabend wurde eine schwangere Frau bei einem Unfall mit einem Streifenwagen verletzt. Gegen 18 Uhr fuhren zwei Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Bundesstraße 456 von Usingen kommend in Richtung Wehrheim. An der Abfahrt zur Usinger Straße wollten die Polizeifahrzeuge nach links in Richtung Wehrheim abbiegen. Zeitgleich kam ihnen eine 32-jährige Frau in einem Tesla entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge signalisierte die Frau den Polizeikräften zunächst, dass diese abbiegen können. Dabei übersah sie jedoch das zweite Polizeifahrzeug, das dem ersten folgte, und fuhr frontal in dieses hinein. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 32-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Einsatzkräfte blieben unverletzt.

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