PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 49-jähriger aus Königstein-Falkenstein +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(wö) Die am 19.03.2026, um 20:10 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Frau aus Königstein-Falkenstein wird zurückgenommen. Die vermisste Person wurde wohlbehalten aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

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