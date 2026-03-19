PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 49-jähriger aus Königstein-Falkenstein +++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
(wö) Die am 19.03.2026, um 20:10 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Frau aus Königstein-Falkenstein wird zurückgenommen. Die vermisste Person wurde wohlbehalten aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.
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