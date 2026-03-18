PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann randaliert, beleidigt Sanitäter und leistet Widerstand +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Steinewerfer zugange +++ Trickdiebe schlagen zu

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann randaliert, beleidigt Sanitäter und leistet Widerstand, Königstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 17.03.2026, 22:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend beleidigte und bedrohte ein Mann zunächst Rettungssanitäter und ging dann noch gewaltsam gegen Polizeibeamte vor. Gegen 22:30 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einem Mann mit Krücken in die Wiesbadener Straße gerufen. Vor Ort begann der Mann umgehend die Rettungskräfte zu beleidigen sowie zu bedrohen und warf seine Krücken gegen den Rettungswagen. Auch gegen eine zur Unterstützung gerufene Polizeistreife ging der Mann prompt aggressiv vor, indem er in Richtung der Beamten schlug und auch diese mehrfach beleidigte und bedrohte. Der 44-Jährige wurde festgenommen und in eine Fachklinik gebracht, wo ihm auch Blut abgenommen wurde.

2. Einbrecher haben Schmuck im Visier,

Friedrichsdorf-Köppern, Amselweg, Dienstag, 17.03.2026, 19:50 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend gelangten Einbrecher in Köppern an Schmuck. In dem kurzen Zeitfenster von 19:50 Uhr bis 20:00 Uhr betraten die Einbrecher ein Grundstück im Amselweg, indem sie den Zaun des Grundstücks durchschnitten. Anschließend brachen sie ein Fenster auf und betraten so die Wohnräume. Diese wurden durchsucht und mit Schmuck im Gepäck wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Steinewerfer beschädigen Fahrzeug,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Dienstag, 17.03.2026, 20:20 Uhr

(fh)Am Dienstagabend warfen Unbekannte in Friedrichsdorf Steine auf die Fahrbahn und beschädigten mindestens ein Fahrzeug. Gegen 20:20 Uhr wurdenppwh aus der dreiköpfigen Personengruppe heraus Steine von der Brücke in der Bahnstraße auf die darunter befindliche Fahrbahn geworfen. Ein Stein traf den Opel Adam einer Homburgerin und beschädigte diesen am Panoramadach. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie männlich waren und dunkle Kleidung mit Kapuzen trugen. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt jetzt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Weitere, potenziell geschädigte Autofahrerinnen oder Autofahrer melden sich bitte ebenfalls.

4. Falsche Telekommunikationsmitarbeiter, Bad Homburg-Gonzenheim, Erlenweg, Dienstag, 17.03.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag haben Trickdiebe in Bad Homburg-Gonzenheim zugeschlagen. Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr gaben sich ein Mann und eine Frau im Erlenweg einer Anwohnerin gegenüber als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters aus und gelangten so in ihre Wohnung. Während sich das Paar in der Wohnung aufhielt, wurde die Seniorin abgelenkt und Schmuck und Uhren gestohlen. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Der Mann soll etwa 1,70 m groß sowie dunkelhaarig gewesen sein und einen Schnauzbart gehabt haben. Seine Begleiterin war gleichgroß und hatte dunkle Haare.

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beiden aufgefallen sind, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

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