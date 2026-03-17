PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Wohnhäuser +++ Rennräder gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Terrassentür eingeschlagen,

Oberursel-Stierstadt, Taunusstraße, Montag, 16.03.2026 bis Dienstag, 17.03.2026, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag ereignete sich im Oberurseler Stadtteil Stierstadt ein Einbruch in ein Wohnhaus. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hatten die Einbrecher das Grundstück des Anwesens in der Taunusstraße aufgesucht und sich dort der Gebäuderückseite genähert. Anschließend hebelten sie eine Terrassentür auf, gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Mit Hebelwerkzeug angesetzt,

Bad Homburg-Gonzenheim, Flurstraße, Freitag, 13.03.2026, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend haben Einbrecher versucht in ein Einfamilienhaus in Gonzenheim einzubrechen. Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr hebelten die Unbekannten erfolglos an der Terrassentür des Anwesens in der Flurstraße und suchten dann ohne Beute das Weite. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise in der Sache werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Drei Rennräder aus Keller gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Pfädchen, Sonntag, 15.03.2026, 19:00 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 10:10 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in Ober-Eschbach drei hochwertige Rennräder aus einem Keller gestohlen. Zwischen 19:00 Uhr und 10:10 Uhr betraten die Diebe unbemerkt die Kelleretage des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Pfädchen" und öffneten gewaltsam einen Kellerverschlag. Aus diesem nahmen sie die drei Rennräder an sich und suchten damit unbemerkt das Weite.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

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