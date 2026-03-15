PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++ Möbeldiebstahl +++ Unfall mit verletzter Person und Unfallflucht +++ Gefährliche Körperverletzung +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Kälberstücksweg, 61350 Bad Homburg Unfallzeit: Freitag, 13.03.2026, 22:20 Uhr Unfallhergang: Der Besitzer eines Pkw, Hersteller Audi, hatte seinen Pkw, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Kälberstücksweg in Bad Homburg abgestellt. Der unbekannte Fahrer eines unbekannten Kfz fuhr rückwärts aus einer anderen Parklücke heraus und stieß aus Unachtsamkeit gegen den geparkten Audi. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 500EUR geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl von Möbeln und anschließende Müllentsorgung Tatzeit: Donnerstag, den 05.03.2026 08:30 Uhr bis Dienstag, den 10.03.2026, 14:00 Uhr Tatort: Am Wäldchen in 61462 Königstein im Taunus

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich als Entsorgungsfirma für Sperrmüll ausgegeben und im Rahmen einer vorgetäuschten Entsorgungsmaßnahme einem Geschädigten Möbel gestohlen. Die zu entsorgenden Möbel wurden durch die unbekannten Täter anschließend auf dem Waldparkplatz des Opel-Zoos entsorgt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Oberursel (06171/2712-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Zeitpunkt: Freitag, den 13.03.2026 18:06 Uhr Unfallort: Altenhainer Straße in 61462 Königstein im Taunus

Am Freitagabend touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Abbiegevorgang einen Fahrradfahrer. Der 51-Jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich Anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen zur Folge um einen grauen Kleinwagen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Zeitpunkt: Freitag, den 13.03.2026 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr Unfallort: Goethestraße in 61476 Kronberg im Taunus

Am Freitagmittag touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in der Goethestraße in Kronberg im Taunus geparktes Fahrzeug. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich Anschließend von der Unfallstelle ohne seine Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden an dem geparkten PKW wird auf 3000,00EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Zeitpunkt: Freitag, den 13.03.2026 09:20 Uhr Unfallort: Frankfurter Straße in 61476 Kronberg im Taunus

Am Freitagmorgen kollidierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit der Schrankenanlage eines Parkplatzes. Die Schrankenanlage wurde hierbei beschädigt und der Schaden wird auf 4500,00EUR geschätzte. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen und Beleidigung 61449 Steinbach (Taunus), Industriestraße Freitag 13.03.2026, 16:10 Uhr Der 33-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Industriestraße in Steinbach. Aus bisher unbekannten Gründen kam es auf Höhe einer Tankstelle zu Streitigkeiten zwischen dem Geschädigten und den unbekannten Tätern, woraufhin diese den Geschädigten aus seinem PKW zogen. Der Streit wurde handgreiflich und verlagerte sich auf das Gelände der Tankstelle. Der Geschädigte wurde von den unbekannten Tätern gemeinschaftlich geschlagen. Als der Geschädigte zu Boden fiel, trat ein unbekannter Täter dem Geschädigten von oben gegen den Kopf. Erst als Zeugen dazwischen gingen, ließen die unbekannten Täter von dem Geschädigten ab und flüchteten fußläufig in Richtung Bahnhof Steinbach. Dort stiegen sie vermutlich in eine S-Bahn. Während der Tat wurde der Geschädigte zudem durch die Tätergruppierung beleidigt. An den genauen Wortlaut der Beleidigungen konnte der Geschädigte sich nicht mehr erinnern. Hinweise werden von der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 entgegengenommen.

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