PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Schneiderei +++ E-Scooter vor Schule entwendet +++ Baumaschinen entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in Schneiderei,

Bad Homburg, Gonzenheim, Gunzostraße, Dienstag, 10.03.2026, 08:30 Uhr

(lr) Am Dienstagmorgen kam es im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim zu einem Einbruch in eine Schneiderei. Der unbekannte Täter hebelte gewaltsam gegen 08:30 Uhr die Eingangstür der Schneiderei in der Gunzostraße auf und entwendeten ein Handy, sowie das dazugehörige Ladekabel. Am Vortag gab eine unbekannte, männliche Person das gestohlene Handy ab, um es dort auf zu laden. Abgeholt hat er es jedoch nicht. Dieser Mann ist 1.80m groß und hat dunkle Haare. Zudem trug er zum Zeitpunkt der Übergabe rot, schwarzen Arbeitskleidung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

2.E-Scooter vor Schule entwendet,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Färberstraße, Dienstag, 10.03.2026, 12:00 Uhr

(lr) Am Dienstagmittag wurden zwei E-Scooter von einem Schulhof im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen gestohlen. Beide E-Scooter wurden vor dem Unterricht an einem Fahrradständer auf dem Pausenhof in der Färberstraße angeschlossen. Der unbekannte Täter überwindete auf unbekannte Art und Weise die Sicherungen und entwendete beide Roller. Bei den E-Scootern handelt es sich um einen schwarzen ninebot E2 Pro mit dem Kennzeichen "625 MOU" und um einen weiteren mit dem Kennzeichen "259 MOI".

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (01672) 120-0 entgegen.

3.Baumaschinen entwendet,

Oberursel, Friedländerstraße, Dienstag, 10.03.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 06:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten Diebe einen Rohbau in Oberursel im Visier. Zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr betraten sie das Gebäude in der Friedländerstraße über ein Fenster. Anschließend brachen sie mehrere verschlossene Türen auf, um an die dahinter gelagerten Baumaschinen und Baumateriealien zu gelangen. Daraufhin machten sie sich mitsamt ihrer Beute über eine Brandschutztür im Erdgeschoss in unbekannte Richtung aus dem Staub. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Polizeistation in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

