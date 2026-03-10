PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Café

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Sonntag, 08.03.2026, 23.15 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Café in Friedrichsdorf eingedrungen. Zwischen 23.15 Uhr und 7 Uhr gelangten die Einbrecher über einen Hintereingang in das Gebäude in der Hugenottenstraße. Im Inneren nahmen sie diverse Tabletts, ein Smartphone und andere Elektrokleingeräte an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus liegen heute keine weiteren presserelevanten Sachverhalte vor.

