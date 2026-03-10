PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Café

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Café,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Sonntag, 08.03.2026, 23.15 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Café in Friedrichsdorf eingedrungen. Zwischen 23.15 Uhr und 7 Uhr gelangten die Einbrecher über einen Hintereingang in das Gebäude in der Hugenottenstraße. Im Inneren nahmen sie diverse Tabletts, ein Smartphone und andere Elektrokleingeräte an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus liegen heute keine weiteren presserelevanten Sachverhalte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren