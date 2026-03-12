PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus +++ Einbruch in Kita-Bauwagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus, Glashütten-Schloßborn, Langstraße, Mittwoch, 11.03.2026, 12:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(dd) Am Mittwochnachmittag versuchten mehrere unbekannte Täter in Glashütten-Schloßborn mit der Masche "falsche Polizeibeamte" an Wertgegenstände zu gelangen. Die Täter nahmen gegen 12:00 Uhr telefonisch Kontakt zu einer Seniorin auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Dabei behaupteten sie, in der Umgebung sei eine Einbrecherbande aktiv, die es auch auf ihre Wertgegenstände abgesehen habe. Die Frau wurde aufgefordert, ihre Wertsachen auf dem Küchentisch bereitzulegen, damit diese anschließend aus angeblichen Sicherheitsgründen von vermeintlichen "Polizeibeamten" fotografiert werden könnten. Kurz darauf erschienen zwei Männer an der Haustür der Seniorin in der Langstraße. Diese schöpfte jedoch Verdacht und ließ die angekündigten Personen nicht in ihre Wohnung. Nachdem sich die beiden entfernt hatten, erschien eine dritte Person, die sich als jüngerer Kollege der Polizei ausgab. Auch diesem Mann öffnete sie nicht die Tür und zog sich in ihre Wohnung zurück. Gegen 16:00 Uhr hörte die 75-jährige Frau einen Schlag. Später stellte sie fest, dass ihre Haustür aufgebrochen worden war. Die Täter verschafften sich offenbar Zugang in eine andere Wohnung des Hauses. Die Eindringlinge entwendeten dort eine Kosmetiktasche und Bargeld. Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze Schildkappe sowie ein weißes T-Shirt. Der zweite Mann trug ebenfalls eine schwarze Schildkappe, war ebenfalls etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die dritte Person wirkte jünger als die beiden anderen, etwa Anfang 20, und trug eine schwarze Schildkappe, eine schwarze Sweatshirtjacke mit rotem Shirt darunter sowie eine schwarze Hose. Solche Anrufe erzeugen bedrohliche Szenarien, um an das Geld oder die Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei rät daher sich bei verdächtigen Anrufen bei der Polizei zu melden und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Seien Sie sensibel und sagen Sie den Personen am Telefon, dass Sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte und Amtspersonen haben dafür in jedem Fall Verständnis. Beachten Sie zudem: Mitarbeitende von Behörden wie Gerichten, Staatsanwaltschaft oder Polizei werden Sie niemals nach Ihren Besitzverhältnissen fragen, oder am Telefon Geld fordern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

2. Einbruch in Kita-Bauwagen,

Usingen, Merzhausen, Im Alten Steinbruch, Mittwoch, 11.03.2026, 17 Uhr

(da)Am Mittwoch stieg ein Mann in einen Kita-Bauwagen in Merzhausen ein. Aufgrund aufmerksamer Zeugen wurde er im Anschluss jedoch festgenommen. Gegen 17 Uhr näherte sich der 43-Jährige dem am alten Steinbruch abgestellten Bauwagen, in dem diverse Spielgeräte gelagert waren. Er öffnete gewaltsam ein Fenster, verschaffte sich so Zutritt zum Inneren und entwendete schließlich diverses Spielzeug. Bei seiner Tat wurde er jedoch von Zeugen beobachtet. Diese informierten die Polizei, die den Einbrecher noch am Tatort festnehmen konnte. Gegen ihn wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell