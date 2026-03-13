PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: E-Scooterfahrer und Wohnung durchsucht - Drogen aufgefunden +++ Trickdieb betritt Tankstelle +++ Mülltonne brennt +++ Einbruch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. E-Scooterfahrer und Wohnung durchsucht - Drogen aufgefunden, Kronberg, Frankfurter Straße / Steinbach, Donnerstag, 12.03.2026, 23:30 Uhr

(fh)Am Montagabend führte eine Verkehrskontrolle zum Auffinden von mehreren Hundert Gramm Betäubungsmitteln. Gegen 23:30 Uhr hielt eine Polizeisteife in Kronberg einen E-Scooterfahrer an. Bei dem 39-Jährigen ergaben sich schnell Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden dann mehr als 50 Gramm Marihuana aufgefunden. In der Folge wurde dem Mann von einem Arzt Blut abgenommen und seine Wohnung durchsucht. Hierbei konnten mehrere Hundert Gramm von Betäubungsmitteln sowie ein verbotener Elektroschocker aufgefunden und sichergestellt werden. Der 39-Jährige muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

2. Trickdieb betritt Tankstelle,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Donnerstag, 12.03.2026, 19:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hat ein Trickdieb eine Tankstellenmitarbeiterin in Grävenwiesbach beim Geldwechseln betrogen. Gegen 19:30 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle in der Frankfurter Straße und bat die anwesende Angestellte darum, ihm 500 Euro in Scheinen zu wechseln. Die Mitarbeiterin kam der Bitte nach, wurde jedoch während des Wechselprozesses vom Unbekannten derart abgelenkt, dass es ihm gelang, einen Teil seines Geldes wieder einzustecken und gemeinsam mit dem ausgehändigten Geld zu flüchten. Der Diebstahl fiel erst zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei dem Dieb soll es sich um einen kräftigen, etwa 40 bis 50 Jahre alten und etwa 1,60 m großen Mann mit "südländischer Erscheinung" gehandelt haben. Er sprach gebrochenes Englisch und war bekleidet mit einer dunkelgrünen Mütze, einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose. Er fuhr nach der Tat mit einem Pkw der Marke Audi samt unbekanntem ausländischen Kennzeichen davon. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

3. Einbruch übers Badfenster,

Kronberg-Oberhöchstadt, Niederhöchstadter Straße, Donnerstag, 12.03.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in Oberhöchstadt ein. Im kurzen Zeitfenster von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr drangen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Badezimmer-Fenster in das Haus in der Niederhöchstädter Straße ein, nachdem sie zuvor mit ihrem Werkzeug an der Kellertür gescheitert waren. Aus der Wohnung nahmen sie Bargeld an sich und machten sich damit wieder aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Brand an Bushaltestelle,

Bad Homburg-Kirdorf, Stedter Weg, Donnerstag, 12.03.2026, 18:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend brannte der Mülleimer einer Bushaltestelle in Kirdorf. Gegen 18:45 Uhr wurde das brennende Behältnis im Stedter Weg festgestellt und gelöscht. Das Feuer hatte neben dem Mülleimer auch die Fahrplanauskunft beschädigt. Hinweise zu den Verursachern liegen nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell