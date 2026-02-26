Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Rauchwarnmelder sorgt für Einsatz in Hohensachsen - Weinheimer Feuerwehr unterstützt bei Dachstuhlbrand in Edingen Neckarhausen

Weinheim (ots)

Ein piepender Rauchwarnmelder löste am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz in der Sachsenstraße aus. Kurz danach wurde die Feuerwehr Weinheim mit weiteren Feuerwehren aus der Region zusätzlich zur Überlandhilfe nach Edingen Neckarhausen angefordert, dadort ein Dachstuhl brannte

Weinheim-Hohensachsen. Am Donnerstagvormittag alarmierten Nachbarn gegen 11:30 Uhr die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt, da in einem Wohngebäude in der Sachsenstraße ein Rauchwarnmelder dauerhaft piepte. Vor Ort stellte die Feuerwehr schnell fest, dass sich keine Personen im Gebäude befanden. Von außen waren weder Feuer noch Rauch sichtbar. Während der Erkundung sperrte die Feuerwehr die Sachsenstraße voll. Der enge Ortsbereich erschwerte die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge und behinderte dadurch den Verkehrsfluss. Während dem Einsatz konnten Nachbarn den Eigentümer erreichen, der ebenfalls schnell zur Einsatzstelle kam. Gemeinsam kontrollierten Feuerwehr und Eigentümer das Wohnhaus. Ein Brandereignis lag nicht vor. Die Rauchwarnmelder hatten nach Einschätzung der Einsatzkräfte vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgelöst, obwohl die Geräte noch neuwertig waren. Der Einsatz zeigt, worauf beim Kauf und Betrieb von Rauchwarnmeldern geachtet werden sollte. Man sollte beim Kauf darauf achten, dass die Racuhwarnmelder die Norm DIN EN 14604 erfüllen, was auf dem Gerät oder der Verpackung gekennzeichnet ist. Rauchwarnmelder sollten auch das Qualitätszeichen Q vorweisen, weil diese Melder auf geringere Fehlalarmquote und höhere Zuverlässigkeit ausgelegt sind. Die Weinheimer Feuerwehr empfhielt auch Modelle mit fest integrierter 10 Jahres Batterie zu nutzen. Achten Sie auf eine gut erreichbare Prüftaste und eine Stummschaltfunktion. Das hilft bei kurzzeitigen Auslösungen durch Dampf oder Staub. Die Feuerwehr empfhielt auch das Einbaudatum und Herstellungsdatum zu notieren. Rauchwarnmelder sollten regelmäßig überprüft werden und spätestens nach 10 Jahren ausgetauscht. Kurz nach dem Einsatzes in Hohensachsen wurde die Feuerwehr Weinheim zur Überlandhilfe mit einem Löschfahrzeug und Atemschutzgeräteträgern nach Edingen Neckarhausen angefordert. Dort war es am Mittag zu einem Dachstuhlbrand in der Straße gekommen. Die örtlichen Feuerwehren forderten weitere Atemschutzgeräteträger aus der Region zur Bereitstellung nach.

