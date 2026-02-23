Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim unterstützt mit Hebegeschirr in Lampertheim

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde im Rahmen einer Überlandhilfe nach Lampertheim gerufen, um ein spezielles Hebegeschirr für Pferde bereitzustellen. Weinheim [CS]. Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Weinheim zur Unterstützung nach Lampertheim (Hessen) alarmiert. Dort war ein Pferd aus unbekannten Gründen nicht mehr in der Lage aufzustehen. Die Feuerwehr Lampertheim, welche mit 13 Kräften vor Ort war, forderte die Feuerwehr Weinheim mit einem speziellen Hebegeschirr für Großtiere an die Einsatzstelle. Die Feuerwehr Weinheim rückte mit einem Mehrzweckfahrzeug und dem benötigten Gerät zur Einsatzstelle aus. Mit insgesamt 15 Einsatzkräften, einem Tiermediziner und dem Bauhof Lampertheim, der mit einem Kranfahrzeug unterstütze, wurde dem Tier Hilfe geleistet. Nach circa zwei Stunden konnten die Brandschützer aus Weinheim aus dem Einsatz befreit werden und zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell