Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Stadt Weinheim ehrt Reinhold Mayer und Peter Weigold für 60 Jahre Feuerwehrdienst

Weinheim (ots)

Die Stadt Weinheim gratuliert den Feuerwehrangehörigen der Abteilung Ritschweier Reinhold Mayer und Peter Weigold herzlich zur Ehrung für 60 Jahre Feuerwehrdienst und bedankt sich mit großer Dankbarkeit für ihre langjährige Verbundenheit mit der Feuerwehr und dem Dienst für die Stsdt Weinheim.

Ein Jubiläum von 60 Jahren steht für Treue, Verlässlichkeit und gelebte Kameradschaft über viele Jahrzehnte. Diese besondere Auszeichnung würdigt Menschen, die die Weinheimer Feuerwehr über einen langen Zeitraum begleitet und mitgetragen haben. Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Ritschweier vollzog Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach gemeinsam mit Abteilungskommandant Ralph Seiberling und Erstem Bürgermeister Andreas Buske die Ehrung.

Bei Reinhold Mayer wird diese lange Verbundenheit zur Feuerwehr auch durch seine zahlreichen Stationen und Funktionen sichtbar. Er absolvierte erfolgreich Lehrgänge als Gruppenführer und Zugführer an der Landesfeuerwehrschule Baden Württemberg. Ebenso übernahm er nicht nur als Fahrzeugführer Verantwortung sondern auch als stellvertretender Abteilungskommandant von 1975 bis 19981 sowie von 1993 bis 1996. Auch im Abteilungsausschuss beteiligte er sich aktiv an der Weiterentwicklung der Feuerwehrabteilung. Darüber hinaus wurde sein Wirken mit weiteren Ehrungen und Auszeichnungen vom Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar 2010 und 2016 gewürdigt. Die Ehrung der Stadt Weinheim für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Abteilung Ritschweier durchgeführt. (siehe weiterer Bericht).

Auch Peter Weigold wird für seine 60 jährige Zugehörigkeit und Verbundenheit zur Feuerwehr geehrt. Mit dieser Ehrung spricht die Stadt und Feuerwehr Weinheim ihren Dank für viele Jahrzehnte der Treue zur Feuerwehr aus. Leider konnte die Ehrung aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich überreicht werden.

Solche Ehrungen haben für die Weinheimer Feuerwehr eine besondere Bedeutung. Sie stehen für Zusammenhalt, Verantwortung und ein starkes Miteinander über Generationen hinweg. Langjährige Feuerwehrangehörige tragen mit ihrem Engagement und ihrer Verbundenheit zum Fundament einer Feuerwehr bei.

Die Stadt Weinheim und ihre Feuerwehr sagt Reinhold Mayer und Peter Weigold Danke. Danke für den Dienst zum Schutz der Bürgerschaft.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell