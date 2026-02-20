Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuer in der Küche - Gebäude nach Rauchausbreitung unbewohnbar

Weinheim (ots)

In der Nacht auf Freitag alarmierte die Leitstelle Rhein-Neckar die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt gegen 0:30 Uhr zu einer Brandnachschau in die Straße An der Steinbüchse in Weinheim. In der Küche war es zu einem Brand gekommen, während die Bewohner außer Haus waren. Nachdem diese den Brand festgestellt hatten, riefen Sie die Feuerwehr. ￼

Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera. Das Feuer war bereits aus, aber der Rauch stand im Gebäude. Daher belüftete die Feuerwehr das Gebäude mit einem Lüfter. ￼

Durch den Rauchschaden ist das Haus unbewohnbar ein. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

