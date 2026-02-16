Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Am Faschingsdienstag brennt der Fastnachtshaufen in Oberflockenbach

Weinheim (ots)

Am Faschingsdienstag wird der Fastnachtshaufen wieder mit den eingesammelten Christbäumen aus Oberflockenbach entzündet. Die Bevölkerung ist eingeladen mit der Jugendfeuerwehr die Faschingssaison ausklingen zu lassen.

Am Faschingsdienstag, den 17. Februar lädt die Jugendfeuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach ab 18 Uhr zum Fastnachtshaufen ein. Die eingesammelten Weihnachtsbäume vom Januar wurden zum "Fastnachtshaufen" gestapelt, und werden traditionell verbrannt. Angezündet wird der Haufen um 19:00 Uhr. Der Fastnachtshaufen befindet sich, wie bereits in den vorherigen Jahren, hinter den Tennisplätzen des KSV Steinklingen. Bei Fleischkäse, Glühwein, Kinderpunsch und Kaltgetränken können die Einwohner den letzten Gang ihres Baumes verfolgen und bei der Verbrennung zusehen. Die Jugendfeuerwehr freut sich auf Ihren Besuch. Parkplätze stehen vor der KSV-Vereinsgaststätte sowie auf dem Parkplatz hinter dem Schützenhaus in Steinklingen zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell