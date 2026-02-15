Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im Pilgerhaus löst aus. Angebranntes Popcorn als Ursache

Weinheim (ots)

Weinheim Lützelsachsen. Am Freitag, 13. Februar 2026, löste gegen 14:30 Uhr die Brandmeldeanlage im Pilgerhaus aus. Die Abteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt rückten mit Sondersignal an.

Vor Ort übernahmen die Einsatzkräfte die Bedienung der Brandmeldeanlage. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung in den betroffenen Wohnbereich vor. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und warteten im Freien.

Die Erkundung ergab angebranntes Popcorn als Auslösegrund. Neben dem starken Brandgeruch, reichte die Rauchentwicklung aus, um die Melder auszulösen. Offenes Feuer lag nicht vor. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Die Feuerwehr belüftete den Bereich und drückte den Rauch mit einem Lüfter aus den Räumen.

Der Einsatz fiel auf den Rauchmeldertag. Das Motto lautet Rauchmelder retten Leben. Auch in diesem Fall zeigte sich der Nutzen. Die Melder meldeten die Rauchentwicklung frühzeitig. So konnten Bewohner den Bereich rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr die Lage schnell klären.

Nach Abschluss der Belüftung stellte die Feuerwehr die Brandmeldeanlage zurück. Der Einsatz endete nach rund 40 Minuten.

