FW Weinheim: Ehrenamt mit Wirkung. Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber für Sven Weygoldt

Deutsches Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber für Sven Weygoldt

Weinheim

Fast vier Jahrzehnte Engagement, gelebte Verantwortung und verlässliche Führung. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier wurde Sven Weygoldt mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Weinheim. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Rippenweier wurde Sven Weygoldt mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Mit dieser hohen Ehrung würdigt der Deutsche Feuerwehrverband außergewöhnliche und langjährige Verdienste um das Feuerwehrwesen sowie besonderes Engagement im Ehrenamt.

Sven Weygoldt ist seit fast vier Jahrzehnten Teil der Feuerwehr Weiheim Abteilung Rippenweier. Bereits im Jahr 1988 trat er in die Jugendfeuerwehr ein. Seit 1990 ist er aktives Mitglied der Einsatzabteilung. Über all diese Jahre hinweg übernahm er Verantwortung, engagierte sich kontinuierlich und prägte die Entwicklung seiner Abteilung nachhaltig.

Ein besonderer Schwerpunkt seines Wirkens lag in der Führungsarbeit. Von 2004 bis 2024 war Sven Weygoldt stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehr Rippenweier. In dieser Zeit stand er für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine klare Haltung. Er begleitete organisatorische Entwicklungen, unterstützte die Ausbildung und trug Verantwortung für Einsatzbereitschaft, Kameradschaft und Zusammenhalt innerhalb der Abteilung.

Darüber hinaus engagierte sich Sven Weygoldt über viele Jahre im Abteilungsausschuss sowie im Feuerwehrausschuss der Gesamtwehr Weinheim. Dort brachte er seine fachliche Kompetenz, seine Erfahrung und seinen Blick für das Ganze ein. Sein Wirken reichte damit über die eigene Abteilung hinaus und hatte Bedeutung für die gesamte Feuerwehr Weinheim.

Das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber zählt zu den höchsten Auszeichnungen im deutschen Feuerwehrwesen. Es wird verliehen für außergewöhnliche Verdienste um das Feuerwehrwesen, für langjährige, nachhaltige Führungs- und Organisationsarbeit sowie für Engagement mit besonderer Bedeutung für Feuerwehr, Verband oder Kommune. Voraussetzung ist in der Regel eine zuvor verliehene Auszeichnung in Bronze sowie ein über Jahre belegbares Wirken mit Vorbildcharakter. Die Entscheidung erfolgt nach sorgfältiger Prüfung auf Grundlage der Richtlinien des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Die Auszeichnung von Sven Weygoldt steht nicht für einen einzelnen Einsatz oder eine einzelne Funktion. Sie steht für einen konsequenten Weg. Für Verantwortung, die über Jahrzehnte übernommen wurde. Für Führung, die auf Vertrauen basiert. Für ein Ehrenamt, das nicht sichtbar sein muss, um Wirkung zu entfalten.

Mit der Verleihung des Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuzes in Silber, das die stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar Christiane Staab überreichte, bedankt sich die Feuerwehr Weinheim bei Sven Weygoldt für seinen außerordentlichen Einsatz, seine Haltung und seine Verlässlichkeit. Seine Laufbahn steht beispielhaft für das Ehrenamt Feuerwehr und für das Selbstverständnis, Verantwortung für andere zu übernehmen und dauerhaft zu tragen.

