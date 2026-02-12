Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Bundesweiter Rauchmeldertag am Freitag, den 13. Februar 2026

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Freitag, der 13. Februar, ist bundesweiter Rauchmeldertag. Die Kampagne "Rauchmelder retten Leben" und die Feuerwehren weisen die Bürger an diesem Tag überall im Land daraufhin, dass neben der Installation auch die regelmäßige Wartung von Rauchmeldern unbedingt erforderlich ist. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stirbt in Deutschland durchschnittlich immer noch jeden Tag ein Mensch an den Folgen eines Brandes. 95 Prozent der Betroffenen ersticken an giftigen Rauchgasen. Funktionsfähige Rauchmelder hätten ihr Leben retten können. Inzwischen ist es zur Pflicht geworden, Rauchmelder in Wohnungen zu nutzen um dem tödlichen Brandrauch den Gar für uns Menschen aus zu machen. Die Feuerwehr Weinheim wurde im vergangenen Jahr mehrfach zu Einsätzen aufgrund ausgelöster Rauchmelder gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten Alarme durch vergessenes Kochgut auf dem Herd ausgelöst wurden. Außerdem weist die Feuerwehr darauf hin, dass solche Einsätze keine Seltenheit sind, aber dennoch wichtig, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung funktionierender Rauchmelder zu lenken. Sie empfiehlt, beim Kochen stets aufmerksam zu sein und Rauchmelder regelmäßig zu überprüfen, um unnötige Einsätze zu vermeiden. Auch gilt es zu überprüfen, dass sowohl Herd, als auch Backofen beim verlasen der Wohnung ausgeschaltet sind, um solche Einsätze und auch Schäden zu vermeiden. Die Feuerwehr Weinheim appelliert an alle Bürger, vorsichtig mit dem Herd umzugehen und Rauchmelder ernst zu nehmen - denn sie retten Leben. Doch wie erkenne ich ob mein Rauchmelder überhaupt noch funktioniert? Viele Menschen vergessen, ihre Rauchmelder regelmäßig zu testen und warten. Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, wie die Wartung von Rauchmeldern durchgeführt wird und was dabei zu beachten ist. Die meisten Rauchmelder haben einen Testknopf, auch Prüftaste genannt. Mit dieser Taste kann man testen und überprüfen, ob der Rauchmelder funktioniert. Auf der Seite www.rauchmelder-lebensretter.de finden Sie wertvolle Tipps zum Umgang und der Wartung von Rauchmeldern. Den Rauchmeldertag gibt es seit 2006. Sein Motto lautet: "Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein". Der nächste Rauchmeldertag findet am 13. März 2026 statt. Animationsclip des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg zum Verhalten im Brandfall Der Feuerwehr-Löwe Badele und sein Freund der kleine Elefant Württele erklären wie einfach man sich bei einem Brand richtig verhält und was genau dann zu tun ist. Diesen Animationsclip findet man auf unserem Youtube-Kanal unter https://youtu.be/mNo_KCtK3to. Weitere begleitende Unterlagen zum Clip sind auf unserer Homepage unter https://www.fwvbw.de/verhalten-im-brandfall-handreichung-und-arbeitsmittel,307.html verfügbar.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell