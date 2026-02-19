FW Weinheim: Fastnachtshaufen in Oberflockenbach häJugendfeuerwehr hält an fest

Feuerwehr Weinheim

Weinheim (ots)

Am Faschingsdienstag wurde in Oberflockenbach traditionell die Fastnacht verabschiedet. Viele Menschen kamen auf die Wiese in Steinklingen, am Ende waren es rund 300 Besucherinnen und Besucher. Der Fastnachtshaufen bestand aus ausgedienten Weihnachtsbäumen, die die Jugendfeuerwehr Oberflockenbach im Januar im Ort gesammelt hatte. Trotz kühler Temperaturen mit etwa 3 Grad war die Stimmung gut, viele nutzten auch dieses Jahr wieder den Abend als Ausklang des Fastnachtssaison.

Bevor das Feuer entfacht wurde, nahm die Jugendfeuerwehr ihre Aufgabe ernst und prüfte den Haufen am Tag des Abbrennens sorgfältig auf Tiere. Dabei wurde ein großer Teil des Materials bewusst umgelagert, um mögliche Verstecke zu öffnen und den Haufen zu kontrollieren. Ein vollständiges Umlagern ging nicht, weil unter dem Haufen eine Holzstruktur lag. Trotzdem achteten die Jugendlichen konsequent darauf, den Haufen so weit wie möglich zu bewegen und abzusuchen.

Die Besucher standen hinter der Absperrung und hielten Abstand. Die Jugendfeuerwehr behielt den Bereich gemeinsam mit den aktiven der Wehr im Blick und sorgte für den Brandschutz.

Zur Tradition gehört in Oberflockenbach auch die Bewirtung durch die Jugendfeuerwehr. Glühwein, Kinderpunsch und Fleischkäsweck gingen über die Ausgabe. Gerade an einem kalten Abend zeigte sich, wie gut Organisation und Teamarbeit ineinandergreifen, wenn viele Menschen gleichzeitig versorgt werden sollen.

Der Fastnachtshaufen hat in Oberflockenbach seit 44 Jahren wieder seinen festen Platz am Fastnachtsdienstag. In vielen Orten ist dieser Brauch seltener geworden. Früher galt das Abbrennen als wichtiger Termin nach den Tagen des Fastnachtstreibens. Der Winter sollte symbolisch verabschiedet werden. In manchen Jahren stand oben am Haufen eine Strohpuppe. Auch das Fackelschlagen gehörte früher mancherorts dazu. Heute sieht man solche Elemente kaum noch. Umso mehr zählt es, dass die Jugendfeuerwehr in Oberflockenbach die Tradition weiterträgt.

Die Wurzeln der Wiederbelebung reichen zurück ins Jahr 1981. Nach einer Weihnachtsfeier sprachen der damalige Jugendwart Edgar Müller und der damalige Gruppenführer Christian Brunow über alte Bräuche im Ort. Daraus entstand die Idee, den Fastnachtshaufen wieder einzuführen. Ab 1982 setzte die Jugendfeuerwehr das um. Damals sammelten Jugendliche Alt und Unterholz aus den umliegenden Wäldern. Den Haufen krönte eine Schlumpel. Der Aufbau war innen hohl und diente der Dorfjugend vorher als Treffpunkt, mit Stroh ausgepolstert und als geschützter Ort für Winterabende genutzt.

Mit den Jahren wuchs der organisatorische Aufwand. Die Weihnachtsbäume lieferten das Material, die Bewirtung wurde umfangreicher, und beim Einsammeln halfen Landwirte und Gewerbetreibende im Ort mit Bulldog und Rolle sowie LKW's. Auch der Abbrennplatz wechselte immer wieder. Abgebrannt wurde im Gewann Eichels, später am Bildstock und am Kisselberg. Heute findet das Abbrennen in der Nähe des KSV Platzes statt. Dafür gilt der Dank der Familie Jungmann aus Steinklingen für die Unterstützung und die Fläche.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell