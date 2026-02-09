Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Kupferkabel von Hof gestohlen

Korbach (ots)

Am Samstagmorgen (7. Februar) entwendeten Unbekannte eine Rolle mit etwa 85 Metern Kupferkabel von einem Hof in der Hauptstraße in Twiste.

Durch einen Zeugen konnte ein verdächtiger Transporter, ein silberner Mercedes Sprinter, mit der Aufschrift "Schreinerei" beobachtet werden, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

