PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Kupferkabel von Hof gestohlen

Korbach (ots)

Am Samstagmorgen (7. Februar) entwendeten Unbekannte eine Rolle mit etwa 85 Metern Kupferkabel von einem Hof in der Hauptstraße in Twiste.

Durch einen Zeugen konnte ein verdächtiger Transporter, ein silberner Mercedes Sprinter, mit der Aufschrift "Schreinerei" beobachtet werden, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren